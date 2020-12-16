Сон Хын Мин сравнял счёт в матче лидеров АПЛ. Видео

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимает «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 35-я минута матча, счёт ничейный— 1:1.



На 33-й минуте южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, после передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо от центра поля, убежал один на один и уверенно пробил мимо Алиссона в ближний угол ворот.

Видео очередного гола Сон Хын Мина в нынешнем сезоне АПЛ

«Шпоры» отыгрались всего через шесть минут после пропущенного мяча.

«Ливерпуль» набрал в 12 матчах 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Тоттенхэму» (25), находящемуся на первом месте, лишь по дополнительным показателям.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».