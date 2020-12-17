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«Фулхэм» и «Брайтон» не смогли поразить ворота друг друга

«Фулхэм» и «Брайтон» не смогли поразить ворота друг друга
Футбол / Англия 0

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне встречались «Фулхэм» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч закончился вничью — 0:0.

На 49-й минуте нападающий гостей Дэнни Уэлбек получил мяч в чужой штрафной, обработал его и покатил на Адама Лаллану, который пробил низом точно в правый угол ворот. Но гол не засчитан гол, так как Уэлбек сыграл рукой, обрабатывая мяч.

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Подопечные Грэма Поттера, набрав 11 очков, занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (9) — поднялись на 17-е место, покинув зону вылета.

Следующий матч «Фулхэм» проведёт в субботу, 19 декабря. Команда Скотта Паркера в гостях встретится с «Ньюкасл Юнайтед». «Брайтон» в воскресенье, 20 декабря, примет «Шеффилд Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
16 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
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