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Артета — о матче с «Саутгемптоном»: мы снова выстрелили себе в ногу

Артета — о матче с «Саутгемптоном»: мы снова выстрелили себе в ногу
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1).

«После пропущенного гола у нас не было времени на долгие размышления. Мы скорректировали 2-3 вещи, чтобы попытаться выиграть матч. Мои футболисты, как и три дня назад, были хороши — мы забили отличный гол, были на высоте. Но мы опять выстрелили себе в ногу.

Я очень разочарован удалением Габриэля, потому что в тот момент я думал заменить одного из центральных защитников. Но в итоге у меня даже не было времени на это.

Всё закончилось тем, что мы набрали одно очко. Учитывая обстоятельства, мы должны принять это», – цитирует Артету BBC.

Видео удаления Габриэля

«Арсенал», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (24) — на 4-м месте.

«Арсенал» в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Саутгемптоном»
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