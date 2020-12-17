Пирло: промах Мораты в матче с «Аталантой» меня сильно разозлил

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат матча 12-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:1).



«Мы играли с сильной командой в отличном ритме. Это была равная игра. В некоторых моментах мы допустили ошибки, и не смогли одержать победу. Мы должны проанализировать этот матч и сосредоточить своё внимание на будущих встречах. Жаль, что Роналду не реализовал пенальти, потому что это помогло бы нам выйти вперёд. Но такое может случиться.



Дело не в голах, а в том, как мы относимся к матчам. У нас было много шансов выйти в лидеры, мы растём, но каждая встреча важна с точки зрения накала борьбы. Промах Мораты меня сильно разозлил. Это то, чего мы не можем себе позволить. Такие возможности могут переломить ход встречи», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

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