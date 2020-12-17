Пирло: промах Мораты в матче с «Аталантой» меня сильно разозлил

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат матча 12-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:1).
«Мы играли с сильной командой в отличном ритме. Это была равная игра. В некоторых моментах мы допустили ошибки, и не смогли одержать победу. Мы должны проанализировать этот матч и сосредоточить своё внимание на будущих встречах. Жаль, что Роналду не реализовал пенальти, потому что это помогло бы нам выйти вперёд. Но такое может случиться.
Дело не в голах, а в том, как мы относимся к матчам. У нас было много шансов выйти в лидеры, мы растём, но каждая встреча важна с точки зрения накала борьбы. Промах Мораты меня сильно разозлил. Это то, чего мы не можем себе позволить. Такие возможности могут переломить ход встречи», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.
- 17 декабря 2020
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:46
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:27
-
00:17
-
00:12
-
00:09
- 16 декабря 2020
-
23:53
-
23:53
-
23:48
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:29
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:11
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:40