«Дженоа» с Шомуродовым упустил победу в матче с «Миланом»

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 2:2.



В начале второго тайма, на 47-й минуте встречи, счёт открыл нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро. Через 5 минут защитник «Милана» Давиде Калабрия сравнял счёт. На 60-й минуте Дестро оформил дубль. На 83-й минуте встречи защитник гостей Пьер Калюлю вновь сравнял счёт.

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», вышел в стартовом составе команды и был заменён на 85-й минуте встречи.



«Дженоа» набрал 7 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (28) — на 1-м месте. В тройку лидером соревнований входят «Интер» (27) и «Ювентус» (24).