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«Бавария» одолела «Вольфсбург» в матче Бундеслиги. Счёт в игре открыл Филипп

«Бавария» одолела «Вольфсбург» в матче Бундеслиги. Счёт в игре открыл Филипп
Футбол / Германия 0

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу в матче с «Вольфсбургом» Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На гол Максимилиана Филиппа, ранее выступавшего за московское «Динамо», «Бавария» ответила рублем Роберта Левандовски. «Бавария», набрав 27 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» (21) занимает четвёртое место в турнирной таблице.

В параллельном матче текущий лидер Бундеслиги «Байер» одержал разгромную выездную победу над «Кёльном» — 4:0. Ещё одну выездную победу добыл «РБ Лейпциг», который минимально обыграл «Хоффенхайм» — 1:0. В ещё одном матче 12-го тура чемпионата «Аугсбург» обыграл «Арминию» со счётом 1:0.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
16 декабря 2020, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Филипп – 5'   1:1 Левандовски – 45+1'   2:1 Левандовски – 50'
Германия - Бундеслига. 12-й тур
16 декабря 2020, среда. 22:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 4
Байер
Леверкузен
0:1 Вайзер – 8'   0:2 Диаби – 10'   0:3 Шик – 54'   0:4 Вирц – 59'
Германия - Бундеслига. 12-й тур
16 декабря 2020, среда. 22:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Поульсен – 60'
Германия - Бундеслига. 12-й тур
16 декабря 2020, среда. 22:30 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
0 : 1
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Гауэлеу – 85'
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