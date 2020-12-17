«Бавария» одолела «Вольфсбург» в матче Бундеслиги. Счёт в игре открыл Филипп

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу в матче с «Вольфсбургом» Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На гол Максимилиана Филиппа, ранее выступавшего за московское «Динамо», «Бавария» ответила рублем Роберта Левандовски. «Бавария», набрав 27 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» (21) занимает четвёртое место в турнирной таблице.
В параллельном матче текущий лидер Бундеслиги «Байер» одержал разгромную выездную победу над «Кёльном» — 4:0. Ещё одну выездную победу добыл «РБ Лейпциг», который минимально обыграл «Хоффенхайм» — 1:0. В ещё одном матче 12-го тура чемпионата «Аугсбург» обыграл «Арминию» со счётом 1:0.
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