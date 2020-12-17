Гол Лукаку помог «Интеру» обыграть «Наполи» в матче Серии А
В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился матч 12-го тура Серии А. «Интер» на своём поле победил «Наполи» со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард миланского клуба Ромелу Лукаку — на 71-минуте бельгиец реализовал пенальти, заработанный Маттео Дармианом. В середине второго тайма «Наполи» остался в меньшинстве — красную карточку за неспортивное поведение получил Лоренцо Инсинье.
«Интер» набрал 27 очков и вплотную приблизился в турнирной таблице Серии А к лидирующему «Милану» (28), который в параллельном матче игрового дня не смог обыграть «Дженоа». «Наполи» (23) занимает четвёртое место.
В следующем туре миланцы сыграют дома со «Специей», а «Наполи» отправится в гости к «Лацио».
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