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Гол Лукаку помог «Интеру» обыграть «Наполи» в матче Серии А

Гол Лукаку помог «Интеру» обыграть «Наполи» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился матч 12-го тура Серии А. «Интер» на своём поле победил «Наполи» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард миланского клуба Ромелу Лукаку — на 71-минуте бельгиец реализовал пенальти, заработанный Маттео Дармианом. В середине второго тайма «Наполи» остался в меньшинстве — красную карточку за неспортивное поведение получил Лоренцо Инсинье.

«Интер» набрал 27 очков и вплотную приблизился в турнирной таблице Серии А к лидирующему «Милану» (28), который в параллельном матче игрового дня не смог обыграть «Дженоа». «Наполи» (23) занимает четвёртое место.

В следующем туре миланцы сыграют дома со «Специей», а «Наполи» отправится в гости к «Лацио».

Италия - Серия А. 12-й тур
16 декабря 2020, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Лукаку – 73' (пен)
Удаления: нет / Инсинье – 72'
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