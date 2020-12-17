Павлюченко: «Спартак» выглядел, как будто его сегодня собрали: «Ребят, поиграете?»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал поражение столичного клуба в матче 19-го тура РПЛ. Со счётом 1:3 подопечные Доменико Тедеско уступили «Зениту».

«Что касается проблем «Спартака» в центре поля, то есть Рома Зобнин. Мы знаем, как он двигается, как может выгрызать, но сегодня он был каким-то обиженным на всех. Да и весь «Спартак» выглядел, как будто его сегодня собрали: «Ребят, поиграете?». Мысль отсутствовала, сыграли очень слабо во всех линиях. Даже Максименко – первый гол на его совести. Все были скованными, никакой командной игры.



Могло ли не хватить эмоций? Это же «Спартак», а не команда второго дивизиона. Они ставят задачу, хотят стать чемпионами, говорили о чемпионстве – а теперь приехали в Питер и желание пропало?» — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.