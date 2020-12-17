Калиниченко: в Сочи «Спартак» погиб, а сегодня доумирал

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал поражение столичного клуба в матче 19-го тура РПЛ. Со счётом 1:3 подопечные Доменико Тедеско уступили «Зениту».
«Зенит» мог забивать три ещё в первом тайме. Было две штанги. Игра не навеяла веселья. Играла только одна команда, а вторая ей мешала это сделать. Не могу сказать, что «Зенит» играл в какой-то красивый и размашистый футбол, поэтому ощущения скомканные. Не получилось ни яркой игры, ни спектакля, ни интриги. «Спартак» и до этого матча выглядел уставшим.
Проигранные подборы? У москвичей скудная скамейка запасных. Для усиления игры выходят два центральных защитника. Не хватило сил на концовку чемпионата. Игра с «Сочи» была не очень быстрая. Сегодня тоже «Зенит» был быстрее. У футболистов голова не очень свежая. Второй гол? Ракицкий стоял в зоне подбора. Там должен был находиться Айртон, но он смотрел футбол в другом месте. В Сочи «Спартак» погиб, а тут доумирал», — цитирует Калиниченко «Матч ТВ».
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