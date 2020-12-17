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Газизов: иногда нужны годы, чтобы дать результат. В «Спартаке» мне хватило 5 месяцев

Газизов: иногда нужны годы, чтобы дать результат. В «Спартаке» мне хватило 5 месяцев
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвёл итоги своей работы в московском клубе, а также рассказал о дальнейших планах на будущее.

«Мне кажется, что иногда нужны годы для того, чтобы сделать какой-то результат, в «Спартаке» мне хватило и пяти месяцев. Дальше какой вызов будет делать профессия, тогда и будем рассматривать. Сейчас пока надо осмыслить то, что произошло, сделать опредёленные выводы, прийти в себя, можно и так сказать. Время было непростое, я всё равно в футболе и наблюдаю за ним», — сказал Шамиль Газизов в интервью региональному телеканалу «БСТ», опубликованному на YouTube.

«Спартак» останется в сердце, но «Уфа» — мой родной клуб», — добавил Газизов.

Газизов перешёл в «Спартак» из «Уфы» в конце прошлого сезона. Но уже примерно через полгода, 8 декабря, он покинул московский клуб. Некоторые СМИ утверждали, что Газизов решил покинуть «Спартак» из-за назначения спортивного директора, которым стал Дмитрий Попов.

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