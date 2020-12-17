«Зенит»: часть абонементов была куплена фанатами «Спартака» на чёрном рынке

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объяснила ситуацию с присутствием некоторого количества болельщиков на трибунах «Газпром-Арены» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:1).
«В рамках разрешённой квоты в изолированные ложи и бизнес клубы были допущены болельщики «Зенит» и корпоративные клиенты, ранее приобретшие сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попала на черный рынок и часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака» (около 60 человек)», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Зенита».
Напомним, что согласно рекомендациям РПЛ присутствие зрителей на основных трибунах «Газпром-Арены» на этой встрече было запрещено в связи с эпидемиологической ситуацией. Фанатам разрешено было находиться лишь в изолированных боксах стадиона. Однако их можно было увидеть по всему периметру арены.
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