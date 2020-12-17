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Сон Хын Мин и Гарри Кейн забили 80% голов «Тоттенхэма» в текущем сезоне АПЛ

Сон Хын Мин и Гарри Кейн забили 80% голов «Тоттенхэма» в текущем сезоне АПЛ
Футбол / Англия 0

Вчера, 16 декабря, состоялся центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги. В городе Ливерпуле на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Единственный гол «Тоттенхэма» в этой встрече забил 28-летний южнокорейский нападающий Сон Хын Мин. Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», 20 из 25 всех голов подопечных Жозе Моуринью в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги были забиты либо Гарри Кейном (9 голов), либо Сон Хын Мином (11 голов), что является 80% от общего показателя.

Видео гола Сона в ворота «Ливерпуля» доступно на «Чемпионате».

«Ливерпуль» набрал в 13 матчах 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на втором месте.

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