«Рождественский подарок преподнёс». Мостовой – об автоголе Ловрена

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвёл итоги встречи 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» (3:1).



«Первый тайм – безобразие, «Зенит» просто подавил «Спартак». У Ловрена, конечно, можно спросить, что он хотел сделать, может, рождественский подарок преподнёс. Сейчас везде праздники отменили, а он вот так Лунёву подарил. Кроме этого, ничего и не было у «Спартака», а у «Зенита» ещё и две штанги. Во втором тайме москвичи немного ожили, но это нужно выражать моментами, а их не было.

Кутепов вышел в роли нападающего, сейчас многие это обсуждают. Я не знаю, может, они на тренировках это отрабатывают, но вы тогда скажите, что он больше не защитник. Чтобы мы знали. Могу объяснить это, когда защитника выпускают вперёд за десять минут до конца, но, когда так – не знаю. Я бы лучше Жиго послал вперёд, он может и ударить, и обыграть.

Был ли Бакаев на поле? Я его всегда хвалю и поддерживаю, парень показывал, что он хороший футболист. Как мне кажется, сейчас главный тренер не использует его по назначению, чтобы он показывал свои лучшие качества. Такое ощущение, что его заставляют делать другую работу, у него не эти сильные качества.

Сейчас наверняка будет какая-то покупка, Леонид Арнольдович потратит деньги, а кто-то заработает. Как и было всегда. От Газизова я ничего не ждал, но он вёл себя нормально и спокойно, но его как-то и зачем-то убрали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.