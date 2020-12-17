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Опубликовано видео конфликта Георгия Джикии с Артёмом Дзюбой в матче «Зенит» — «Спартак»

Опубликовано видео конфликта Георгия Джикии с Артёмом Дзюбой в матче «Зенит» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 54-й минуте встречи после борьбы за верховой мяч в центре поля защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в прыжке задел локтем лицо форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы. Арбитр встречи Сергей Карасёв сразу же наказал 27-летнего защитника предупреждением. Однако на этом инцидент не был исчерпан. После столкновения Джикия решил выразить недовольство Дзюбе, после чего между ними состоялся эмоциональный разговор на повышенных тонах, который прервали их одноклубники.

Видео доступно в «твиттере» телеканала «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте.

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