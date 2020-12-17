Криштиану Роналду отреагировал на ничейный результат встречи с «Аталантой»

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат встречи 12-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (1:1).



«Не тот результат, которого мы ожидали, но теперь нужно восстановиться и сосредоточиться на следующей игре!» — гласит пост Криштиану в «инстаграме».



Отметим, что на 61-й минуте встречи Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в ворота «Аталанты». В текущем сезоне португалец провёл 12 встреч за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



«Ювентус» набрал 24 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Аталанта» (18) — на 8-м месте. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Пармой», встреча состоится в субботу, 19 декабря, начало – 22:45 мск.

Пирло: промах Мораты в матче с «Аталантой» меня сильно разозлил