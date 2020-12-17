«Нас, африканцев, не существует». Это'О – о сборной всех времён по версии France Football

Бывший камерунский форвард мадридского «Реала», «Барселоны» и миланского «Интера» Самуэль Это'О отреагировал на отсутствие африканских футболистов в сборной из 33 лучших игроков всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.
«Как France Football может выбрать три символических сборных лучших игроков всех времён и не включить ни одного африканского футболиста в список из 33 игроков? Это решение абсолютно не вызывает доверия…» — написал журналист BBC в «Твиттере».
На данный пост отреагировал Самуэль Это'О, написав следующее: нас, африканцев, не существует…
Напомним, что первая символическая сборная мира выглядит следующим образом:
Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).
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