«Нас, африканцев, не существует». Это'О – о сборной всех времён по версии France Football

Бывший камерунский форвард мадридского «Реала», «Барселоны» и миланского «Интера» Самуэль Это'О отреагировал на отсутствие африканских футболистов в сборной из 33 лучших игроков всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.

«Как France Football может выбрать три символических сборных лучших игроков всех времён и не включить ни одного африканского футболиста в список из 33 игроков? Это решение абсолютно не вызывает доверия…» — написал журналист BBC в «Твиттере».

На данный пост отреагировал Самуэль Это'О, написав следующее: нас, африканцев, не существует…

Напомним, что первая символическая сборная мира выглядит следующим образом:



Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).