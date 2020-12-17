Итальянский журналист: не удивлюсь, если «Спартак» захочет вернуть Карреру

Итальянский журналист Микаэль Брага, обозревающий российский футбол, прокомментировал новость о том, что нынешний главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании контракта.



«Если ты заранее знаешь, что произойдёт дальше, у тебя есть время подготовиться. Это значит, что «Спартак» может уже сейчас начинать поиск нового главного тренера. Если под нового тренера зимой будет проводиться трансферная кампания, Тедеско доработает свой контракт до конца уже больше в качестве помощника.

Пишут, что Массимо Каррера может скоро уйти из АЕКа. Кто знает, может, «Спартак» захочет вернуть его. Я не удивлюсь, если так и произойдёт. Это один из вариантов. Каррера – самый успешный тренер «Спартака» в последние 15-20 лет, все хотят иностранного специалиста. Немаловажно, что Каррера знает «Спартак» и любит «Спартак», — цитирует журналиста «Евро-Футбол.Ру».