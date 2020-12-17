Юрген Клопп считает, что гол «Тоттенхэма» в ворота «Ливерпуля» был забит из офсайда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение о домашней игре 13-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).
«Гол «Тоттенхэма»? Я считаю, что там был офсайд. Арбитры посмотрели момент 20 раз, но я видел, что там был офсайд. Винить в этом пропущенном мяче некого, лучший способ защиты в матче с «Тоттенхэмом» — это держать мяч под контролем на протяжении всей встречи.
Это была хорошая игра против монстра контратак. Мы хорошо владели и распоряжались мячом. Да, они забили гол, имели два шанса, но ничего кроме этого не было. «Ливерпуль» контролировал игру, и это заслуженные три очка, я счастлив», — цитирует Клоппа Goal.
Видео гола «Тоттенхэма» доступно на «Чемпионате».
«Ливерпуль» набрал в 13 матчах 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на втором месте.
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