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«Милан» обновил исторический рекорд чемпионата Италии по длительности результативной серии

«Милан» обновил исторический рекорд чемпионата Италии по длительности результативной серии
Футбол / Италия 0

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», «Милан» обновил исторический рекорд высшего дивизиона чемпионата Италии по длительности результативной серии, как минимум, с двумя забитыми голами в матче. Подопечным Стефано Пиоли удаётся забивать, как минимум 2 раза за игру, в течение последних 14 встреч. Прошлое достижение – 13 игр кряду у «Торино», было установлено в 1948 году.

«Дженоа» набрал 7 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (28) — на 1-м месте. В тройку лидером соревнований входят «Интер» (27) и «Ювентус» (24).

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