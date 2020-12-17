Только Левандовски, Лукаку и Роналду забили 10+ голов в топ-5 лиг Европы в 9 сезонах кряду

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу в матче с «Вольфсбургом» Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отличился Роберт Левандовски. В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился матч 12-го тура Серии А. «Интер» на своём поле победил «Наполи» со счётом 1:0. Победный гол на счету Ромелу Лукаку.

Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live только Левандовски, Лукаку, а также нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забили не менее 10 голов в топ-5 лиг Европы в 9 чемпионатах подряд.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Левандовски забил 15 голов в 11 играх. Лукаку в свою очередь забил 10 голов в 11 играх Серии A. На счету Роналду 10 голов в 8 матчах.