«Ювентус» впервые за 36 лет шесть раз сыграл вничью в 12 стартовых турах Серии A

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Как сообщается в «твиттере» OptaPaolo, «Ювентус» впервые с сезона с 1984/85 шесть раз сыграл вничью в 12 стартовых турах чемпионата Италии. Тогда туринский клуб финишировал на шестом месте в турнирной таблице Серии A.

«Ювентус» набрал 24 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Аталанта» в свою очередь, набрав 18 очков, находится на восьмом месте.

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентусу» предстоит провести матч с «Пармой». Игра пройдут в Парме на стадионе «Эннио Тардини» 19 декабря, начало – 22:45 мск.