Сердар Азмун отреагировал на победу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на победу в матче со «Спартаком». В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба.
«Что ж, все закончилось хорошо, российское дерби было самым главным. Теперь мне пора отдохнуть. Я хочу повеселиться месяц и побыть с семьёй и друзьями. Мы едем в Иран», — написал Азмун в своём «инстаграме».
«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.
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