Бербатов: не понимаю, почему Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока года

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал список из трёх игроков, которые претендуют на приз лучшему футболисту 2020 года. За престижный титул поборются капитан «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

«Я удивлён, что Криштиану Роналду и Месси вошли в число финалистов, не понимаю, почему они должны занимать эти позиции. К сожалению, футбол — это бизнес, и за кулисами есть агенты, пресса, многое другое, помимо камер и того, что мы видим. Это немного смущает. Лучшим игроком года должен стать Роберт Левандовски. Если этого не произойдёт, то ясно, что мы стали свидетелями большой несправедливости», — приводит слова Бербатова Marca.

Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

В 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Награда ФИФА отличается от приза «Золотой мяч», который вручает французское издание France Football. В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего игрока.