«Зенит» показал, как отметил победу в матче со «Спартаком». Видео

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба. Защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота.

После матча «Зенит» показал, как отметил победу в матче со «Спартаком».

Права на видео принадлежат РПЛ. Посмотреть видео можно посмотреть на YouTube-канале клуба.

«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак», набрав 35 очков, находится на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.