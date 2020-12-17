Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» показал, как отметил победу в матче со «Спартаком». Видео

«Зенит» показал, как отметил победу в матче со «Спартаком». Видео
Футбол / РПЛ 0

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба. Защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота.

После матча «Зенит» показал, как отметил победу в матче со «Спартаком».

Права на видео принадлежат РПЛ. Посмотреть видео можно посмотреть на YouTube-канале клуба.

«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак», набрав 35 очков, находится на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.

27-5 по ударам в матче лидеров! «Зенит» сильнее – без вопросов
Дзюба готов был подраться с Джикией, как фанаты команд.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020