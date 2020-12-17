«Изи катка!» «Зенит» потроллил «Спартак» и Кокорина после победы

Пресс-служба «Зенита» опубликовала в «Твиттере» видео, в котором потроллила «Спартак» после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).
В ролике над полем появляется красная перчатка, после чего она оказывается в прицеле, в неё стреляют, и она разрывается. Действие происходит под голос нападающего красно-белых Александра Кокорина, говорящего «Сделаем красиво» и «Изи катка».
В видео сделано сразу несколько отсылок. Покинувший пост генерального директора «Спартака» Шамиль Газизов после назначения летом заявил, что клуб готов бросить перчатку «Зениту». Кокорин, также перешедший в стан красно-белых летом, является активным игроком в шутер Counter-Strike. К московской команде 29-летний форвард присоединился на правах свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».
«Зенит», набрав 41 очко, закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв от «Спартака», находящегося строчкой ниже, теперь составляет 6 очков.
- 17 декабря 2020
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