«Изи катка!» «Зенит» потроллил «Спартак» и Кокорина после победы

Пресс-служба «Зенита» опубликовала в «Твиттере» видео, в котором потроллила «Спартак» после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).



В ролике над полем появляется красная перчатка, после чего она оказывается в прицеле, в неё стреляют, и она разрывается. Действие происходит под голос нападающего красно-белых Александра Кокорина, говорящего «Сделаем красиво» и «Изи катка».



В видео сделано сразу несколько отсылок. Покинувший пост генерального директора «Спартака» Шамиль Газизов после назначения летом заявил, что клуб готов бросить перчатку «Зениту». Кокорин, также перешедший в стан красно-белых летом, является активным игроком в шутер Counter-Strike. К московской команде 29-летний форвард присоединился на правах свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».

«Зенит», набрав 41 очко, закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв от «Спартака», находящегося строчкой ниже, теперь составляет 6 очков.