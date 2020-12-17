Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Изи катка!» «Зенит» потроллил «Спартак» и Кокорина после победы

«Изи катка!» «Зенит» потроллил «Спартак» и Кокорина после победы
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» опубликовала в «Твиттере» видео, в котором потроллила «Спартак» после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

В ролике над полем появляется красная перчатка, после чего она оказывается в прицеле, в неё стреляют, и она разрывается. Действие происходит под голос нападающего красно-белых Александра Кокорина, говорящего «Сделаем красиво» и «Изи катка».

В видео сделано сразу несколько отсылок. Покинувший пост генерального директора «Спартака» Шамиль Газизов после назначения летом заявил, что клуб готов бросить перчатку «Зениту». Кокорин, также перешедший в стан красно-белых летом, является активным игроком в шутер Counter-Strike. К московской команде 29-летний форвард присоединился на правах свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».

«Зенит», набрав 41 очко, закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв от «Спартака», находящегося строчкой ниже, теперь составляет 6 очков.

За «Спартак» стыдно. Это убожество, а не футбол
Доменико, разве так готовятся к ключевым матчам сезона?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020