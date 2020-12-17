Нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал, почему отказался от перехода в «Зенит».



«Это правда. Лет 10 назад мной интересовался «Зенит». Но тогда я посчитал, что переезд в Россию будет неправильным решением. Я хотел развиваться дальше в «Гамбурге», — цитирует Берга Sport24.



Маркус Берг выступает за «Краснодар» с 2019 года, нападающий перешёл в клуб на правах свободного агента. В этом сезоне форвард провёл 22 матча, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.



«Краснодар» в 18 турах набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Сегодня, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Старт встречи – в 18:00 мск. Напомним, 19-й тур станет заключительным перед зимней паузой. Российская Премьер-Лига возобновится в марте.

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