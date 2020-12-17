Парфёнов – о судействе: с «Уфой» у «Ротора» был такой же матч. Его шансы увеличиваются

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал судейство в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).



«Наша команда владела преимуществом. А соперник использовал единственный шанс, такое мы уже видим не первый матч. Почему не выигрываем? Одной причины нет. Во-первых, это все было по ходу сезона. Много моментов приходится исправлять. И нервное напряжение у команды, потому что уровень футболистов достаточно хороший. И вернуть уверенность можно только трудом и победами.



Будем работать, будем анализировать, как нам лучше подготовить команду. Но взять любой наш матч, он очень качественный по содержанию. Единственный шанс уверенно ждали и использовали товарищи одни, которых нельзя комментировать. Здесь до этого был такой же матч. Поэтому шансы «Ротора» чуть-чуть увеличиваются», — цитирует Парфёнова «Комсомольская правда».

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