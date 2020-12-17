Гол экс-игрока «Спартака» Мельгарехо принёс «Расингу» победу над «Бокой Хуниорс»

В первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес «Расинг» принимал «Боку Хуниорс». Встреча прошла на стадионе «Президент Хуан Доминго Перон» в Авельянеде и завершился со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 60-й минуте матча. Его автором стал полузащитник Лоренсо Мельгарехо, известный в России по выступлению за московский «Спартак». Парагваец замкнул передачу с левого фланга, мощным ударом головой отправив мяч под перекладину.
Ответный матч между «Бокой Хуниорс» и «Расингом» состоится 24 декабря в Буэнос-Айресе.
Ролик доступен в «твиттере» Кубка Либертадорес. Права на видео принадлежат CONMEBOL.
Мельгарехо выступал за «Кубань» с 2013 по 2015 год, после чего перешёл в «Спартак», цвета которого защищал до минувшего лета. В составе красно-белых 30-летний парагваец — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.
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