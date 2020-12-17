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Гол экс-игрока «Спартака» Мельгарехо принёс «Расингу» победу над «Бокой Хуниорс»

Гол экс-игрока «Спартака» Мельгарехо принёс «Расингу» победу над «Бокой Хуниорс»
Футбол / Южная Америка 0

В первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес «Расинг» принимал «Боку Хуниорс». Встреча прошла на стадионе «Президент Хуан Доминго Перон» в Авельянеде и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 60-й минуте матча. Его автором стал полузащитник Лоренсо Мельгарехо, известный в России по выступлению за московский «Спартак». Парагваец замкнул передачу с левого фланга, мощным ударом головой отправив мяч под перекладину.

Ответный матч между «Бокой Хуниорс» и «Расингом» состоится 24 декабря в Буэнос-Айресе.

Ролик доступен в «твиттере» Кубка Либертадорес. Права на видео принадлежат CONMEBOL.

Мельгарехо выступал за «Кубань» с 2013 по 2015 год, после чего перешёл в «Спартак», цвета которого защищал до минувшего лета. В составе красно-белых 30-летний парагваец — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.

Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 1-й матч
17 декабря 2020, четверг. 03:30 МСК
Расинг А
Авельянеда, Аргентина
Окончен
1 : 0
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Мельгарехо – 60'
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