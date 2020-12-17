Олич: очевидно, что Влашич перерос ЦСКА. Предложение по его трансферу будет огромным

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнением об игре полузащитника «армейцев» Николы Влашича.



«Пока не пригласили Николу Влашича, несколько лет практически никого не покупали. Они не были активными на рынке, не становились сильнее. Теперь они приобрели трёх игроков: Эджуке, Фукса и аргентинца Гайча. Фактически только Эджуке показал себя и получил достаточно игрового времени из этой троицы, в которую вложили более € 30 млн. По крайней мере пока это подкрепление не совсем оказалось подкреплением. Так что весь ЦСКА зависит во многом от Николы Влашича! Он лучший от игры к игре, он лидер, главный игрок. Но он не может сделать всё это в одиночку.



Независимо от того, кто говорит об этом – эксперты или журналисты, все сходятся во мнении, что в ЦСКА есть только один игрок высшего класса, это Влашич. В целом команда играет средне, поэтому в этом сезоне у них не получилось в Европе, поэтому попали в ситуацию, когда игра в Максимире для них ничего не значила. Им будет непросто и в чемпионате России, хотя на данный момент они третьи. Но я думаю, им будет очень сложно удержаться в чемпионской гонке.



Думаю, ЦСКА продаст Влашича! Как только поступит подходящее предложение, я в этом уверен. Совершенно не сомневаюсь, что и ему поступит адекватное предложение. Это будет после чемпионата Европы. Если Никола продолжит так играть, предложение будет огромным. ЦСКА согласится на поступившее предложение. Очевидно, что Влашич перерос ЦСКА», — цитирует Олича Telesport.

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