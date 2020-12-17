Геркус: уход Тедеско — катастрофа для «Спартака»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1), сравнив его со встречей 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).
«Вчера поздно вечером играли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч за первое место. В первом тайме «Тоттенхэм» сидел в глубокой, прямо глубочайшей обороне. Владение доходило до 80 процентов в пользу «Ливерпуля». После удара Салаха красные повели, но «Тоттс» один раз (один!) сбегали в контратаку и вынимайте — 1:1. Во втором ситуация немного выровнялась, но в целом было понятно, что Моуринью согласен на ничью. И «Ливерпуль» вырвал победу на 90-й минуте, когда все более-менее с ничейным результатом были согласны.
Посмотрим теперь ещё раз на матч «Зенит» — «Спартак». Не с точки зрения тактики, подбора игроков или статистики. С точки зрения общей логики происходящего. Давил «Зенит»? Давил, нет вопросов. Был он сильнее? Разумеется. Однако после первого тайма счёт был 1:1. Что же во втором тайме, был разгром? Как смог «Зенит» воплотить своё преимущество в голы? Дальний удар из-за штрафной Ракицкого, после подбора, после углового. На 73-й минуте. А за пару минут до этого Кутепов так же с углового бил (и не попал) в пустой угол зенитовских ворот.
Вот положа руку на сердце, как говорится, казалось вам, что «Зенит» прямо точно выиграет до 3:1, до ошибки Гапонова? Ну признаемся честно, нет, мог и вничью закончить и даже проиграть. При всех проблемах, при всей слабости «Спартака». Так что поражение это спартаковское — это момент оценить себя против сильнейшей команды лиги, но не катастрофа. А вот уход Тедеско — это катастрофа», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 17 декабря 2020
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