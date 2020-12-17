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«Химки» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

«Химки» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 18:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Химки» — «Локомотив». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Химки» — «Локомотив» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Локомотив».

«Химки», набрав 22 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (28) — седьмой.

«Химки» — «Локомотив»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 19-го тура РПЛ
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