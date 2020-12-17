«Краснодар» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Краснодар» — «Уфа». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Уфа» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».
«Краснодар», набрав 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (13) — 15-я.
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