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Магнуссон: каждая игра против «Ростова» тяжёлая. Но ЦСКА хочет прервать неудачную серию

Магнуссон: каждая игра против «Ростова» тяжёлая. Но ЦСКА хочет прервать неудачную серию
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Каждая игра против «Ростова» тяжёлая, они постоянно близки к высоким местам в таблице. Я ожидаю сложный матч, но мы хотим выиграть и прервать нашу неудачную серию, чтобы уйти в зимнюю паузу в нормальном настроении», — цитирует Магнуссона пресс-служба «армейцев».

Сегодня, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА на выезде сыграет с «Ростовом». Начало встречи – в 20:00 мск. ЦСКА в 18 турах набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (32) – пятый. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

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