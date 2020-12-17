Бубнов: удивила замена Тедеско, который выпустил Кутепова. Что тренер хотел этим сказать?

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:3).



«Зенит» смог выставить оптимальный состав, впрочем, и у «Спартака», за исключением Соболева, лидеры были в строю. Подопечным Семака удалось запрессинговать соперника, оказывать давление на протяжении почти всего матча. «Зенит» контролировал мяч, много бил по воротам, не давал «Спартаку» даже шанса на контратаки, хотя оставлял свободные зоны на своей половине поля. Гости просто не успевали, не смогли завладеть инициативой даже после курьёзного автогола Ловрена. «Зенит» продолжал контролировать ход встречи и превзошел конкурента буквально по всем параметрам.



Удивила замена Тедеско, который выпустил Кутепова при равном счёте. Что тренер хотел этим сказать? Понятно, если в концовке бросаешь в бой вперёд центрального защитника, когда проигрываешь и идёшь в навал. А при такой ситуации не вижу в этом смысла. Только ради стандартов?



«Зенит» оторвался от второго места на шесть очков, высока вероятность, что ЦСКА не обыграет в гостях «Ростов», и эта фора до перерыва не сократится. За 11 туров при столь нестабильной игре «Спартаку» и ЦСКА, не говоря уже о других преследователях, будет крайне трудно догнать лидера. У «Зенита» большое преимущество и хорошие предпосылки к третьему подряд титулу», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.