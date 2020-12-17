Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лучшая команда выиграла». Александер-Арнольд потроллил Моуринью

«Лучшая команда выиграла». Александер-Арнольд потроллил Моуринью
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд опубликовал в своём «твиттере» пост после победы в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

22-летний воспитанник мерсисайдцев опубликовал фотографию празднования победного гола и сопроводил её следующей подписью: «Лучшая команда выиграла».

Так Трент потроллил главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который после финального свистка сказал наставнику красных Юргену Клоппу, что «лучшая команда проиграла», несмотря на заметное статистическое преимущество хозяев.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»:

«Ливерпуль», набрав 28 очков, обошёл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Моуринью (25) опустились на вторую строчку.

Вау, «Тоттенхэм» во втором тайме атаковал лучше «Ливерпуля»!
Наконец-то отличный матч в АПЛ. Обе команды в порядке, но перестановки Клоппа сработали.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020