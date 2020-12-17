«Лучшая команда выиграла». Александер-Арнольд потроллил Моуринью

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд опубликовал в своём «твиттере» пост после победы в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).



22-летний воспитанник мерсисайдцев опубликовал фотографию празднования победного гола и сопроводил её следующей подписью: «Лучшая команда выиграла».



Так Трент потроллил главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который после финального свистка сказал наставнику красных Юргену Клоппу, что «лучшая команда проиграла», несмотря на заметное статистическое преимущество хозяев.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»:

«Ливерпуль», набрав 28 очков, обошёл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Моуринью (25) опустились на вторую строчку.