Игорь Дивеев: выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА? Второе!

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы, которые задавала пресс-служба сборной России.
— Ван Дейк или Рамос?
— Если сравнивать ван Дейка и Рамоса, сейчас выберу первого.
— Волейбол или баскетбол?
— Между волейболом и баскетболом – футбол, ну или хоккей.
— Уфа или Москва?
— Сравнивая Уфу и Москву, выбрал бы первый город.
— Выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА?
— Второе! Если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы Россию.
— Рыбалка с Акинфеевым или поход с друзьями в клуб?
— Выбрал бы первое.
Сегодня, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА на выезде сыграет с «Ростовом». Начало встречи – в 20:00 мск. ЦСКА в 18 турах набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (32) – пятый. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.
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