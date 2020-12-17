Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игорь Дивеев: выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА? Второе!

Игорь Дивеев: выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА? Второе!
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы, которые задавала пресс-служба сборной России.

— Ван Дейк или Рамос?
— Если сравнивать ван Дейка и Рамоса, сейчас выберу первого.

— Волейбол или баскетбол?
— Между волейболом и баскетболом – футбол, ну или хоккей.

— Уфа или Москва?
— Сравнивая Уфу и Москву, выбрал бы первый город.

— Выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА?
— Второе! Если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы Россию.

— Рыбалка с Акинфеевым или поход с друзьями в клуб?
— Выбрал бы первое.

Сегодня, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА на выезде сыграет с «Ростовом». Начало встречи – в 20:00 мск. ЦСКА в 18 турах набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (32) – пятый. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

Магнуссон: каждая игра против «Ростова» тяжёлая. Но ЦСКА хочет прервать неудачную серию
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020