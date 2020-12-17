Игорь Дивеев: выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА? Второе!

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы, которые задавала пресс-служба сборной России.



— Ван Дейк или Рамос?

— Если сравнивать ван Дейка и Рамоса, сейчас выберу первого.



— Волейбол или баскетбол?

— Между волейболом и баскетболом – футбол, ну или хоккей.



— Уфа или Москва?

— Сравнивая Уфу и Москву, выбрал бы первый город.



— Выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА?

— Второе! Если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы Россию.



— Рыбалка с Акинфеевым или поход с друзьями в клуб?

— Выбрал бы первое.



Сегодня, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА на выезде сыграет с «Ростовом». Начало встречи – в 20:00 мск. ЦСКА в 18 турах набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (32) – пятый. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

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