Полиция возбудила уголовное дело после драки фанатов на матче «Зенит» — «Спартак»

По факту драки между фанатами «Зенита» и «Спартака» во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1) было возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС. Отмечается, что в главке МВД решили занять «принципиальную позицию» по данному инциденту.



«По факту конфликта между болельщиками двух команд отделом дознания УМВД России по Петроградскому району города Санкт-Петербурга 17 декабря 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). По уголовному делу проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются лица, которые полиция планирует привлечь в качестве подозреваемых.



С одной стороны в стычке было задействовано около 35 человек – это фанаты «Спартака», с другой – около 50 – болельщики «Зенита». Незамедлительно с целью недопущения массовых беспорядков на территорию стадиона были введены сотрудники полиции и Росгвардии, которые оказали помощь стюардам в пресечении противоправных действий. Принятыми мерами конфликт был локализован, массовых беспорядков не допущено. Для недопущения дальнейших столкновений футбольных фанатов во время передвижения по стадиону на гостевые сектора организовано сопровождение силами правоохранительных органов. После матча около 60 фанатов были вывезены со стадиона в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии», — заявили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Фанаты «Зенита» и «Спартака» подрались на матче без зрителей! Это вообще как? Лига уже успела отреагировать на инцидент в Санкт-Петербурге.