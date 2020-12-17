Черевченко: у меня сложилось хорошее впечатление о Тедеско, он здорово говорит по-русски

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, какое впечатление на него произвёл наставник «Спартака» Доменико Тедеско.
«Все по-разному выплёскивают эмоции: кто-то ведёт себя так, кто-то по-другому. Я к этому нормально отношусь, потому что сам человек очень спокойный. Не знаю, что там Дима Бородин сказал. Мы с ним ещё в «Торпедо» играли и поддерживаем связь — могу сказать, что он тоже очень спокойный парень. Для того чтобы занять чью-то сторону, нужно чётко понимать, что происходило. Я, конечно, читал в прессе и смотрел какие-то видео, но полной картины нет. А когда кто-то что-то услышал, кто-то пересказал — мне это неинтересно.
Знаете, когда мы недавно заехали в отель перед матчем с ЦСКА, то пересеклись с тренерским штабом «Спартака». Как я понял, они там живут постоянно. В холле пообщались с Доменико. Он очень хорошо говорит по-русски. Не знаю, что происходит во время матчей и на эмоциях, но в быту мы встретились впервые, и у меня сложилось хорошее впечатление», — цитирует Черевченко Sport24.
- 17 декабря 2020
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