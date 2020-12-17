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Дмитрий Тарасов покинет «Рубин»

Дмитрий Тарасов покинет «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил информацию, что полузащитник Дмитрий Тарасов в скором времени покинет команду. Соглашение игрока с казанским клубом истекает в конце этого месяца.

«С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба», — приводит слова Сайманова Sport24.

Тарасов стал игроком «Рубина» 18 февраля, заключив на правах свободного агента договор до конца сезона-2019/2020. Спустя три дня 33-летний футболист на тренировке получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза. Первый официальный матч за «Рубин» Дмитрий провёл 5 июля. В конце июля с ним продлили контракт.

В нынешнем сезоне Тарасов провёл 7 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.

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