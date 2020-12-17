Сабитов: к Азмуну и Дзюбе нет никаких претензий. Они становятся только лучше, как вино

Тренер «Риги» Равиль Сабитов подвёл итоги встречи 19-го тура чемпионата России, в которой «Зенит» встречался со «Спартаком» (3:1).
«У «Спартака» травмированы Кокорин и Соболев, поэтому нет конкурентоспособного нападающего, который бы выходил на замену и усиливал линию нападения в ходе игры. Номинального защитника Кутепова Тедеско ставит в атаку уже от безысходности. Кроме того у «Спартака» не до конца отработана его схема с тремя центральными защитниками, и «Зенит» прекрасно показал, как она вскрывается с флангов. Дело в том, что Айртон и Мозес, играющие, скажем так, условных латералей, не успевали возвращаться назад и закрывать свои зоны. Также не успевали их подстраховывать и центральные полузащитники Крал, Бакаев и Зобнин. Они полностью растворились на поле — их не было видно ни в атаке, ни в обороне. И все три гола «Спартак» пропустил из центральной зоны, а ведь был оттуда ещё и удар Вендела в крестовину. Нужно констатировать, что «Зенит» здорово изучил игру «Спартака» и умело воспользовался слабостями соперника.
В футболе бывает всякое, но в последние годы «Зенит» объективно является главным претендентом на золотые медали. Состав, материальные возможности, инфраструктура, стабильность — всё это говорит в пользу питерцев. «Зенит» покупает Малкома за 45 миллионов, а кто-то другой из российских клубов тратит столько денег на одного футболиста? Малком, кстати, сыграл против «Спартака» по-настоящему здорово.
Азмун и Дзюба классно отработали, претензий к ним никаких нет. Они отлично дополняют друг друга, и со временем их дуэт становится только лучше, как хорошее вино», — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд».
- 17 декабря 2020
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