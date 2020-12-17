Путин ответил на вопрос про скандальное видео Дзюбы

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос комментатора телеканала «Матч» Ольги Богословской про ситуацию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



Напомним, в прошлом месяце в Сети появилось видео интимного характера с участием футболиста. Артём был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.



«Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок – имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Я не смотрел это видео, а вы смотрели?» — сказал Путин на пресс-конференции.

Видео Дзюбы обсуждают на федеральных каналах. Других проблем в стране нет Ведущие вышли в эфир с лозунгом «Я/мы Дзюба» и активно его защищали.