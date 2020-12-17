Гунько: в «Спартаке» Тедеско некомфортно, предыдущие события в Сочи это показали

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал решение наставника красно-белых Доменико Тедеско не продлевать контракт в конце сезона.
«Тедеско достаточно эмоциональный, импульсивный тренер. И на скамейке ведёт себя именно таким образом, пытаясь передать энергию футболистам. И на этой энергии до вчерашней игры «Спартак» был в трёх очках от первого места, а до этого и вовсе делил его с другими. Это очень хороший показатель. Возможно, он уже раньше принял для себя это решение, возможно, что-то произошло внутри, мы много не знаем. Это его решение, я уверен, оно на чём-то основывается.
Нельзя судить о тренере по одной игре. Три матча назад он был хороший, шла речь о продлении контракта, а сейчас он проиграл «Сочи» и «Зениту», и началось. Продление контракта, возможно, было бы движением вперёд, но мы видим, что почему-то Тедеско здесь некомфортно. И предыдущие события в Сочи это показали.
Сейчас все средства массовой информации будут всю зиму перетирать и обсуждать вопрос о новом главном тренере, это будет самая горячая тема. Тедеско подогрел зиму нам и руководителям моего любимого клуба. И это у них будет головная боль, пока новый тренер не поставит подпись на контракте», — цитирует Гунько «Рейтинг букмекеров».
- 17 декабря 2020
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