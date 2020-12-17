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FA выдвинула обвинения Эдинсону Кавани за расистский пост

FA выдвинула обвинения Эдинсону Кавани за расистский пост
Футбол / Англия 0
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Футбольная ассоциация Англии (FA) на своём сайте объявила о выдвижении обвинений нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани.

Напомним, после волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию. Сообщалось, что 33-летнему игроку грозит дисквалификация как минимум на три матча.

«Эдинсону Кавани были выдвинуты обвинения в нарушении регламента в связи с публикацией в социальных сетях. Вопреки правилам, игрок разместил в «Инстаграме» комментарий, который был оскорбительным, ненадлежащим и наносящим вред репутации футбола. Поступок Кавани подпадает под пункт о нарушении при отягчающих обстоятельствах, поскольку содержит отсылку к цвету кожи, расе или этническому происхождению. У игрока есть время до понедельника, 4 января, чтобы ответить на обвинения», — говорится в заявлении.

Видео победного гола Кавани в ворота «Саутгемптона»:

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