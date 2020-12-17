Кто должен возглавить «Спартак» после Тедеско?

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. О своём решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто должен возглавить красно-белых после Тедеско? Среди предложенных вариантов – Курбан Бердыев, Леонарду Жардим, Массимо Каррера, Валерий Карпин, Маурисио Почеттино, Маурицио Сарри, Юрий Сёмин, Лучано Спаллетти, Станислав Черчесов, Сергей Юран, а также опции «другой российский тренер» и «другой иностранный тренер».

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