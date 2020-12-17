Кто должен возглавить «Спартак» после Тедеско?
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. О своём решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто должен возглавить красно-белых после Тедеско? Среди предложенных вариантов – Курбан Бердыев, Леонарду Жардим, Массимо Каррера, Валерий Карпин, Маурисио Почеттино, Маурицио Сарри, Юрий Сёмин, Лучано Спаллетти, Станислав Черчесов, Сергей Юран, а также опции «другой российский тренер» и «другой иностранный тренер».
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
Чем запомнится Тедеско России? Всего 14 месяцев, но как много успел!
Конфликт в Сочи — далеко не единственный громкий скандал с участием экспрессивного немца.
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
16:08
-
15:57
-
15:32
-
15:23
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:49
-
14:34
-
14:25
-
14:15
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:10
-
13:06
-
13:03
-
13:03
-
12:38
-
12:26
-
12:01
-
11:52
-
11:18
-
10:52
-
10:35
-
10:34
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам