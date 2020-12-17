Сон прибавил в трансферной стоимости, Стерлинг и Погба потеряли в цене

Интернет- портал Transfermarkt обновил цены игроков английской Премьер-лиги. Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прибавил в трансферной стоимости. Теперь игрок «шпор» оценивается в € 90 млн. В этом сезоне форвард провёл 20 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Действующий контракт Сона с клубом рассчитан до 2023 года.
В то же время нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг потерял в цене и теперь оценивается в € 110 млн. Форвард потерял звание самого дорогого футболиста английской Премьер-лиги. Теперь англичанин занимает пятое место в рейтинге.
Потерял в цене и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который на данный момент оценивается в € 65 млн. В сезоне-2020/2021 игрок провёл 15 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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