Соболев: в «Спартаке» штрафовали на € 300 или 400. Это немного, у некоторых счёт на тысячи
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о штрафах, которые он получал в составе красно-белых.
«Внёс в кассу «Спартака» уже € 300 или 400. Это считается совсем немного, есть у нас футболисты, у кого счёт идёт на тысячи. Но все нормально расстаются с деньгами — в «Спартаке» в основном штрафы уходят на благотворительность», — цитирует Соболева «Комсомольская правда».
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на втором месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.
Александр Соболев приступил к занятиям в зале после перенесённой операции на колене
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