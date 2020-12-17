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Данил Круговой намекнул, что недоволен игровым временем в «Зените»

Данил Круговой намекнул, что недоволен игровым временем в «Зените»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Зенита» Данил Круговой дал понять, что он недоволен получаемым игровым временем в клубе. Футболист подвёл итоги 2020 года, а также отметил, что получил лишь 554 минуты на поле.

«Поздравляю всех с завершением первой части чемпионата на первой строчке в турнирной таблице и сумасшедшим 2020 годом. Сложный год во всех смыслах этого слова, были взлёты и падения.

Аренда в «Уфе», возвращение домой, в «Зенит». Дебют в Лиге чемпионов — непередаваемые эмоции, но результат, а точнее его отсутствие, оставил чувство недосказанности.

Спасибо болельщикам за поддержку в минуты радости и период разочарований.

Проанализировал сегодня статистику, в этом сезоне за «Зенит» я сыграл лишь 554 минуты из 2250 возможных во всех турнирах, много это или мало — решать не мне.

В 2021 году молодёжная сборная России сыграет на чемпионате Европы впервые с 2013 года, сделаю всё возможное, чтобы показать себя и оправдать ожидания болельщиков! Поздравляю всех с наступающим 2021 годом!» — написал Круговой в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» футболиста.

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