Александр Соболев: алкоголь я попробовал в классе 8-м или 9-м. Сигареты тоже

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как впервые столкнулся с пагубными привычками.



«Был момент, что мог свернуть не туда. И далеко не один. Алкоголь я попробовал в классе 8-м или 9-м. Сигареты тоже. Потому что вокруг это было как бы нормой. Весь класс и пил, и курил. Разница была только в том, что я попробовал раз-другой и остановился. Многие из моего класса не смогли. И получалось, что я был одиночкой — со мной не общались, считалось, что я не крутой, если не с ними. Но я же видел, чем это заканчивается. И наркоманов в подъездах, и спившихся людей, и это было для меня мощным барьером. Ну и, конечно же, родители – они уберегли от многих ошибок», — цитирует Соболева «Комсомольская правда».



Игрок перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, когда подписал арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн. В составе московского клуба форвард провёл 26 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Соболев вызывается в сборную России. Он сыграл за национальную команду две встречи и забил один гол.

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