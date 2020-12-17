Соболев: Черчесов нормально со всеми общается, можем в Новогорске в баню пойти с тренерами

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
«То, что Черчесов не умеет хвалить игроков, — это неправда. Допустим на теории разбираем матч, если кто-то сделал что-то очень правильное в ходе игры, он всегда похвалит. Но если кто не сделал того, что был обязан в этот момент, – он тоже своё получит. Иногда кажется, люди думают: Черчесов только и делает что нам выговаривает. На самом деле это не так. Он нормально со всеми общается, мы можем в Новогорске и в баню пойти с тренерами, и там Станислав Черчесов историю может рассказать», — цитирует Соболева «Комсомольская правда».
Игрок перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, когда подписал арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн. В составе московского клуба форвард провёл 26 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Соболев вызывается в сборную России. Он сыграл за национальную команду две встречи и забил один гол.
- 17 декабря 2020
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