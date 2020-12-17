«Краснодар» — «Уфа»: стартовые составы на матч РПЛ

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Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Краснодар» — «Уфа». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Команды назвали стартовые составы на матч.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Адамов, Литвинов, Ионов, Камболов, Уткин, Черников, Сперцян, Олссон, Марков, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Йокич, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Бородин, Голубев, Фольмер, Карп, Агаларов.

На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».

«Краснодар», набрав 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (13) — 15-я.